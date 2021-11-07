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воскресенье, 07 ноября 2021 13:45

Красная зона расширяется: в список попала еще одна область

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Красная зона расширяется: в список попала еще одна область
Волынь переходит в красную зону карантина. Фото: promin.cv

С 8 ноября усиленные ограничения начинают действовать в Волынской области.

В настоящее время в красной зоне находятся Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская область. Об этом сообщает "РБК-Украина".

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В красной зоне карантина запрещена работа общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, фитнес-центров, бассейнов и спортзалов, а также проведение массовых мероприятий. Запрещается очное обучение в учебных заведениях, кроме детсадов и 1-4 классов.

Ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Черкасская область в ближайшие дни может перейти в красную зону. Для этого есть все предпосылки: превышенный коэффициент выявления случаев инфицирования и уровень госпитализации.

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Дата
07
ноября

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