Красная зона Черновцов: как будет происходить обучение в городе с 1 сентября

В городе сами решат, как дети будут учиться. Фото: pixabay

Город Черновцы остается в красной зоне карантина, но местные школы сами решат, как будут работать с 1 сентября.

Рассматривают дистанционное обучение или чередование по дням, рассказали в пресс-службе Черновицкого городского совета.

Школьных линеек 1 сентября обещают не проводить.

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"О том, как будут учиться дети - будет ли это дистанционное или чередование по дням - это решают учебные заведения. Они опрашивают родителей и уже в соответствии с этим будут решать", - рассказали в пресс-службе.

Школы города обеспечены всем необходимым.

"Санитарные средства, маски, термометры, средства для мытья рук, для отделки помещений - все это мы закупили. Но пока не знаем, каким будет учебный год", - добавили в горсовете Черновцов.

Национальная полиция возбудила уголовное производство против депутатов горсовета Черновцов, которые приняли решение о частичной отмене карантина.