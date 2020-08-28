Полиция взялась за депутатов, которые ослабили карантин в "красной зоне"

Депутаты Черновицкого горсовета приняли решение о частичной отмене карантина в Черновцах. Фото: Еспресо

Национальная полиция возбудила уголовное производство против депутатов горсовета Черновцов, которые приняли решение о частичной отмене карантина.

"Поскольку такие действия депутатов городского совета могут повлечь распространение заболевания и увеличить количество человеческих жертв, по данному факту полиция начала уголовное производство", сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Депутаты Черновицкого городского совета на внеочередной сессии приняли решение о частичной отмене карантина на территории Черновцов, которая из-за ухудшения эпидемической ситуации признана зоной с "красным" уровнем эпидемической опасности.

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Полиция уверяет, что решение Черновицкого городского совета противоречит Конституции и другим действующим нормативно-правовым актам. Дело открыли за "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений".

Напомним, 27 августа утвердили новые зоны эпидемической опасности распространения COVID-19. Черновцы в "красной" зоне. Красная зона - это запрет работы общественного транспорта, посещение учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и тому подобное.