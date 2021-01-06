Кожару оставили под стражей до весны

Кожара убил бизнесмена Старицкого. А потом инсценировал его самоубийство. Фото: Фейсбук

Киево-Святошинский суд оставил бывшего главу МИД Украины Леонида Кожару под стражей до 5 марта с возможностью внесения залога. Как известно Кожара подозревается в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

"Кожару оставили в СИЗО до 5 марта с возможностью внесения залога в 14 млн. Судья Козак учла и признала доказанность его вины в убийстве, а это значит, что в деле неоспоримо есть доказательства его вины. Также судья удовлетворила ходатайство прокурора и признал, что Кожара должен находиться под стражей, поскольку он может уклониться от правосудия или влиять на суд и других участников", - написала дочь погибшего бизнесмена Екатерина Старицкая в Facebook.

Следующее заседание состоится 14 января в 14:00 в Киево-Святошинском суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Буду расстреливать": что говорил Кожара сразу после гибели Старицкого

Сергея Старицкого нашли с огнестрельным ранением головы в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары вечером 21 февраля. Известно, что оба мужчины были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Следователи утверждают, что Кожара убил Старицкого. А потом инсценировал его самоубийство.