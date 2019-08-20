Кортеж Зеленского возмутил украинцев

Кортеж президента состоял из 22 машин. Фото: скриншот

В сети опубликовали видео кортежа президента Владимира Зеленского. Пользователей возмутило количество машин в колонне главы государства, которых оказалось 22.

Как отмечается, автомобилей больше, чем раньше и больше, чем у любого из предыдущих президентов. Об этом сообщает агентство "ТопЖыр".

Стоит отметить, что видео было снято в день приезда премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Киев. Поэтому, скорее всего, Зеленский передвигался вместе с высокопоставленным гостем.

В комментариях пользователи критикуют президента за масштабность кортежа.

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 19 августа был с визитом в Украине. Встретился с президентом Владимиром Зеленским. Переговоры и торжества прошли в Мариинском дворце. Вместе почтили память погибших в Бабьем Яру во время Второй мировой войны.