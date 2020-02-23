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воскресенье, 23 февраля 2020 15:13

Коррупция в Укроборонпроме: директора одного из заводов задержали на взятке

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Коррупция в Укроборонпроме: директора одного из заводов задержали на взятке
Директора Шосткинского казенного завода "Звезда" задержали на взятке. Фото: vppnr.gp.gov.ua

Директора Шосткинского казенного завода "Звезда", входящего в состав госконцерна Укроборонпром, задержали на взятке.

Чиновник требовал $ 5 тыс., передает пресс-службы Военной прокуратуры Центрального региона.

"21.02.2020 задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 5000 долларов США директором Казенного предприятия "Шосткинский казенный завод Звезда", - говорится в сообщении.

Директор предприятия получил взятку за заключение договора хранения имущества и далее - заключение договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода.

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Чиновнику сообщили о подозрении и взяли под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

В Днепре во время получения 250 тыс. грн взятки задержали начальника одного из отделений областной полиции.

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