Коронавирусом в Украине заразились более 110 тыс. человек

Коронавирус в Украине поразил более 110 тыс. человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 1670 новых больных коронавирусом.

С начала эпидемии, по состоянию на утро 26 августа, имеем 110 085 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2354 - летальные. 36 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 53 454 пациентов, из них за последние сутки - 584, сообщает Минздрав.

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Ситуация по областям:

Винницкая область - 3677 случаев;

Волынская область - 5221 случай;

Днепропетровская область - 2055 случаев;

Донецкая область - 1256 случаев;

Житомирская область - 2959 случаев;

Закарпатская область - 7143 случая;

Запорожская область - 1439 случаев;

Ивано-Франковская область - 8321 случай;

Кировоградская область - 771 случай;

г. Киев - 12248 случаев;

Киевская область - 5211 случаев;

Львовская область - 13 560 случаев;

Луганская область - 247 случаев;

Николаевская область - 1023 случая;

Одесская область - 6352 случая;

Полтавская область - 684 случая;

Ровенская область - 8737 случаев;

Сумская область - 1269 случаев;

Тернопольская область - 5104 случая;

Харьковская область - 7984 случая;

Херсонская область - 346 случаев;

Хмельницкая область - 2062 случая;

Черновицкая область - 9541 случай;

Черкасская область - 1305 случаев;

Черниговская область - 1570 случаев.

В Украине действует новое эпидемическое зонирование территорий по уровню заболеваемости, загруженности больниц и объемов тестирования. 14 регионов превысили уровень заболеваемости новых случаев на 100 тысяч населения за последние 2 недели. Поэтому имеем 14 красных зон, 75 - оранжевых, 106 - желтых.