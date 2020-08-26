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среда, 26 августа 2020 09:09

Коронавирусом в Украине заразились более 110 тыс. человек

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Коронавирусом в Украине заразились более 110 тыс. человек
Коронавирус в Украине поразил более 110 тыс. человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 1670 новых больных коронавирусом.

С начала эпидемии, по состоянию на утро 26 августа, имеем 110 085 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2354 - летальные. 36 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 53 454 пациентов, из них за последние сутки - 584, сообщает Минздрав.

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Ситуация по областям:

Винницкая область - 3677 случаев;
Волынская область - 5221 случай;
Днепропетровская область - 2055 случаев;
Донецкая область - 1256 случаев;
Житомирская область - 2959 случаев;
Закарпатская область - 7143 случая;
Запорожская область - 1439 случаев;
Ивано-Франковская область - 8321 случай;
Кировоградская область - 771 случай;
г. Киев - 12248 случаев;
Киевская область - 5211 случаев;
Львовская область - 13 560 случаев;
Луганская область - 247 случаев;
Николаевская область - 1023 случая;
Одесская область - 6352 случая;
Полтавская область - 684 случая;
Ровенская область - 8737 случаев;
Сумская область - 1269 случаев;
Тернопольская область - 5104 случая;
Харьковская область - 7984 случая;
Херсонская область - 346 случаев;
Хмельницкая область - 2062 случая;
Черновицкая область - 9541 случай;
Черкасская область - 1305 случаев;
Черниговская область - 1570 случаев.

В Украине действует новое эпидемическое зонирование территорий по уровню заболеваемости, загруженности больниц и объемов тестирования. 14 регионов превысили уровень заболеваемости новых случаев на 100 тысяч населения за последние 2 недели. Поэтому имеем 14 красных зон, 75 - оранжевых, 106 - желтых.

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