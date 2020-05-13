Коронавирус внесли в список профессиональных заболеваний

Правительство внесло коронавирус в список профзабоелваний. Фото: pixabay.com

Правительство Украины приняло проект постановления, согласно которому коронавирусную инфекцию Covid-19 внесли в перечень профессиональных заболеваний медиков.

Как пишет "Суспільне Новини", в пояснительной записке говорится, что целью этого является усиление защиты медицинских и других работников, которые непосредственно привлекаются к работе по ликвидации последствий заражения коронавирусной инфекцией, в результате чего могут заболеть сами.

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Уточняется, что инициатива согласована с Госслужбой по охране труда, министерствами социальной политики, финансов и здравоохранения.

Минздрав в течение 2 недель должен определить перечень должностей медицинских и других работников, которые подпадают под действие данного постановления.

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