Коронавирус в Украине: за сутки еще 11,3 тыс. заражений

Назвали количество инфицированных за сутки украинцев. Фото: moz.gov.ua

За прошедшие сутки, 16 октября, в Украине обнаружили еще 11 288 случаев Covid-19.

219 больных умерли, 4 747 гражданам понадобилась госпитализация. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Среди новых заболевших - 1 086 ребенка. Заболели 154 медработника. Выздоровел 3 541 человек.

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Больше всего новых случаев в субботу - в Одесской области (1 396) и Харьковской (948).

Всего в Украине с начала вакцинации получили одну дозу - 7 873 767 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 433 791 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).