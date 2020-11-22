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понедельник, 23 ноября 2020 01:57

Коронавирус в Украине: врач предупредил о смертельной угрозе российских вакцин

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Коронавирус в Украине: врач предупредил о смертельной угрозе российских вакцин
Медик напомнил, что полноценные материалы исследований российской вакцины так и не были представлены мировому сообществу. Фото: Pixabay

Врач-анестезиолог Сергей Дубров предупредил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции может быть смертельно опасной.

Такое мнение он высказал в интервью каналу "Украина 24". По словам специалиста, любой лекарственный препарат, в том числе вакцина, должен пройти основную фазу клинических исследований (так называемую третью фазу).

"Третью фазу, как правило, до 50% препаратов не проходят качественно, не проходят успешно. В целом в мире таких прецедентов не было, когда новое лекарственное средство регистрировалось бы без полноценного клинического исследования. Это нарушение международных норм проведения исследований и очень опасно для людей, которые будут получать это средство или вакцину", - пояснил медик.

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В то же время он напомнил, что полноценные материалы исследований российской вакцины так и не были представлены мировому сообществу.

Ранее сообщалось, что ВОЗ не рекомендует лечить Covid-19 препаратом, недавно приехал в Украину.

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