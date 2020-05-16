Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, где больше всего больных

В Минздраве рассказали о ситуации с коронавирусом в Украине. Фото: Reuters

Самая худшая ситуацию с распространением коронавируса в Украине наблюдается в Киеве, Киевской и Черновицкой области.

Так, в Киеве в целом зафиксировано 2221 случай заболевания Covid-19, в Киевской области - 1143, на Буковине - 2647. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

При этом за последние сутки в Киевской области обнаружили 49 новых инфицированных, в Черновицкой области - 47 и в городе Киев - 153.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил ситуации со вспышкой коронавируса в Дарницком доме-интернате для девушек в Киеве: среди 81 инфицированного - 53 ребенка. Степанов отметил, что именно такие заведения требуют особого внимания, постоянного отслеживания и быстрой реакции.

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По состоянию на 9:00 16 мая в Украине 17858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случаев.