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суббота, 09 мая 2020 12:22

Коронавирус в Украине: сообщили новые данные

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Коронавирус в Украине: сообщили новые данные
В Украине зафиксировали 515 новых случаев заражения коронавируса. Фото: Reuters

За последние сутки в Украине зафиксировали 515 новых случаев заражения коронавирусом.

В целом количество заболевших приближается к 15 тис. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 9 мая в Украине 14710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 376 летальных, 2909 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 515 новых случаев", - отмечается в сообщении.

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Сейчас COVID-19 обнаружен:

Винницкая область - 522 случая;
Волынская область - 445 случаев;
Днепропетровская область - 681 случай;
Донецкая область - 99 случаев;
Житомирская область - 485 случаев;
Закарпатская область - 678 случаев;
Запорожская область - 320 случаев;
Ивано-Франковская область - 1095 случаев;
Кировоградская область - 411 случаев;
Киев - 1771 случай;
Киевская область - 959 случаев;
Львовская область - 699 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 204 случая;
Одесская область - 619 случаев;
Полтавская область - 240 случаев;
Ровенская область - 877 случаев;
Сумская область - 152 случая;
Тернопольская область - 977 случаев;
Харьковская область - 528 случаев;
Херсонская область - 156 случаев;
Хмельницкая область - 165 случаев;
Черновицкая область - 2179 случаев;
Черкасская область - 333 случая;
Черниговская область - 73 случая.

При этом, данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Севастополя, Луганской и Донецкой областей отсутствуют.

Количество людей, заболевших коронавирус Covid-19 с момента обнаружения, превысило 4 миллиона. Всего по состоянию на 9:00 9 мая симптомы болезни обнаружили в 4015500 человек.

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09
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