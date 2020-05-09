Коронавирус в Украине: сообщили новые данные

В Украине зафиксировали 515 новых случаев заражения коронавируса. Фото: Reuters

За последние сутки в Украине зафиксировали 515 новых случаев заражения коронавирусом.

В целом количество заболевших приближается к 15 тис. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 9 мая в Украине 14710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 376 летальных, 2909 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 515 новых случаев", - отмечается в сообщении.

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Сейчас COVID-19 обнаружен:

Винницкая область - 522 случая;

Волынская область - 445 случаев;

Днепропетровская область - 681 случай;

Донецкая область - 99 случаев;

Житомирская область - 485 случаев;

Закарпатская область - 678 случаев;

Запорожская область - 320 случаев;

Ивано-Франковская область - 1095 случаев;

Кировоградская область - 411 случаев;

Киев - 1771 случай;

Киевская область - 959 случаев;

Львовская область - 699 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 204 случая;

Одесская область - 619 случаев;

Полтавская область - 240 случаев;

Ровенская область - 877 случаев;

Сумская область - 152 случая;

Тернопольская область - 977 случаев;

Харьковская область - 528 случаев;

Херсонская область - 156 случаев;

Хмельницкая область - 165 случаев;

Черновицкая область - 2179 случаев;

Черкасская область - 333 случая;

Черниговская область - 73 случая.

При этом, данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Севастополя, Луганской и Донецкой областей отсутствуют.

Количество людей, заболевших коронавирус Covid-19 с момента обнаружения, превысило 4 миллиона. Всего по состоянию на 9:00 9 мая симптомы болезни обнаружили в 4015500 человек.