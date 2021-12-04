Коронавирус в Украине: сообщили новую статистику

В Украине за сутки 13 206 новых больных коронавирусом. Фото: slovoidilo

В Украине за прошлые сутки, 3 декабря, зафиксировали 13 206 новых случаев заболевания Covid.

Умерло от коронавируса 436 человек, поправилось – 22 765 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Госпитализированы за сутки 2 764 человека. Больше всего новых заболеваний зафиксировано в Киеве - 1588. Больше всего летальных случаев - на Днепропетровщине - 58 и Одесщине - 41.

Среди новых больных – 1196 детей и 200 медработников.

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За все время пандемии в Украине обнаружили 3 490 855 случаев коронавируса, умерло 88 002 больных, поправилось 3 041 385 человек, проведено 16 051 772 ПЦР-тестирований.

За прошедшие сутки 216 129 человек получили вакцину против Covid. Первую дозу получили 75 557 человек, полностью иммунизированы – 140 572 человека.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что из-за штамма "Омикрон" существуют риски для мировой экономики. Темпы восстановления роста могут снизиться.