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пятница, 07 августа 2020 22:23

Коронавирус в Украине: правительство будет работать в чрезвычайном режиме

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Коронавирус в Украине: правительство будет работать в чрезвычайном режиме
8 августа планируется провести внеочередное заседание Кабмина. Фото: Reuters

В субботу, 8 августа Кабинет Министров Украины переходит на чрезвычайный режим работы.

Предполагается, что заседание комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране будут проводиться несколько раз в неделю. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словмы, стремительное ухудшение эпидемической ситуации в Украине требует скоординированных действий власти на всех уровнях.

Так, 8 августа планируется провести внеочередное заседание Кабмина. На нем планируют рассмотреть вопрос ухудшение ситуации с эпидемией в различных регионах страны и временно оккупированном Крыму, где может происходить занижение реальных показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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"7 августа в Украине установлено очередной антирекорд по количеству новых больных коронавирусом - 1453 человека. Больше всего новых случаев - в Киеве, Одесской, Львовской и Харьковской областях. Поэтому с завтрашнего дня правительство переходит на чрезвычайный режим работы", - отметил Шмыгаль.

За последние сутки в Украине обнаружили 1453 новых больных коронавирусом. Это всего с начала эпидемии в стране. И третий антирекорд за 3 дня подряд. На утро 7 августа в стране 78 261 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Болезнь унесла жизни 1852 инфицированных. За последние сутки зафиксировали 33 летальных исхода. Побороть коронавирус смогли уже 43055 человек. Из них 531 - за последние сутки.

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07
августа

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