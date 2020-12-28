Коронавирус в Украине: как изменились цифры за выходные

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 4385 новых больных коронавирусом. Из них детей - 196, медработников - 141.

Всего, по состоянию на утро 28 декабря, имеем 1 030 374 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 17 849 летальных. 75 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 665 729 пациентов, из них за последние сутки - 7191, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 851, Запорожской - 472, Николаевской - 347, Днепропетровской - 303, Киевской - 283 областях.

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Ситуация в областях:

г. Киев - 108 055 случаев;

Винницкая область - 22 008 случаев;

Волынская область - 32 537 случаев;

Днепропетровская область - 57 196 случаев;

Донецкая область - 35 188 случаев;

Житомирская область - 38 545 случаев;

Закарпатская область - 27 879 случаев;

Запорожская область - 52 175 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 894 случая;

Киевская область - 57 614 случаев;

Кировоградская область - 8234 случая;

Луганская область - 10 013 случаев;

Львовская область - 60 005 случаев;

Николаевская область - 29 878 случаев;

Одесская область - 69 134 случаи;

Полтавская область - 34 843 случая;

Ровенская область - 40 332 случая;

Сумская область - 40 129 случаев;

Тернопольская область - 33 540 случаев;

Харьковская область - 67 991 случай;

Херсонская область - 17 193 случая;

Хмельницкая область - 38 408 случаев;

Черкасская область - 37 856 случаев;

Черновицкая область - 39 515 случаев;

Черниговская область - 29 212 случаев.

Жесткий карантин в Украине будут вводить в январе, а не раньше. Это делается, чтобы остановить еще и сезонную вспышку гриппа. Продлится он всего 2 недели, что связано с состоянием экономики. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.