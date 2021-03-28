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воскресенье, 28 марта 2021 09:08

Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за сутки

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Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за сутки
В Украине вакцинировали 4 616 человек за последние сутки. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 11 932 новых больных коронавирусом. Из них детей - 564, медработников - 181.

Всего коронавирус подхватили 1 644 063 украинца, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

Умерли 31 954 пациента, в том числе 203 за последние сутки. Выздоровели 1 300 625 человек, за последние сутки - 3 343.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Донецкой и Житомирской областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

город Киев - 374 случая;
Винницкая область - 433 случая;
Волынская область - 185 случаев;
Днепропетровская область - 1 083 случая;
Донецкая область - 841 случай;
Житомирская область - 791 случай;
Закарпатская - 271 случай;
Запорожская область - 310 случаев;
Ивано-Франковская область - 307 случаев;
Киевская область - 769 случаев;
Кировоградская область - 173 случая;
Луганская область - 38 случаев;
Львовская область - 905 случаев;
Николаевская область - 398 случаев;
Одесская область - 565 случаев;
Полтавская область - 174 случая;
Ровенская область - 296 случаев;
Сумская область - 562 случая;
Тернопольская область - 457 случаев;
Харьковская область - 1 150 случаев;
Херсонская область - 191 случай;
Хмельницкая область - 676 случаев;
Черкасская область - 253 случая;
Черновицкая область - 407 случаев;
Черниговская область - 323 случая.

Также в Украине вакцинировали 4 616 человек за последние сутки.

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В период пандемии украинцам советуют придерживаться рекомендаций медработников, советов по противоэпидемических мероприятий, социальной дистанции и избегать посещения мест массового скопления людей. В случае симптомов инфекции Минздрав призывает обязательно обращаться за медпомощью. Семейный врач должен направлять к лицам с подозрением на Covid-19 мобильную бригаду.

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Дата
28
марта

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