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понедельник, 29 марта 2021 08:29

Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных

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Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,6 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 8346 новых больных коронавирусом. Из них детей - 344, медработников - 140.

В общем коронавирус подхватили 1 652 409 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 29 марта сообщает Минздрав.

Умерли 32 132 пациента, в том числе 178 за последние сутки. Выздоровели 1 303 500 человек, за последние сутки - 2875.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 402 случая / 20 прививок;
Винницкая область - 365 случаев / 50 прививок;
Волынская область - 223 случая / 20 прививок;
Днепропетровская область - 647 случаев / 80 прививок;
Донецкая область - 175 случаев / 0 прививок;
Житомирская область - 567 случаев / 120 прививок;
Закарпатская - 201 случай / 20 прививок;
Запорожская область - 136 случаев / 100 прививок;
Ивано-Франковская область - 226 случаев / 175 прививок;
Киевская область - 518 случаев / 20 прививок;
Кировоградская область - 59 случаев / 10 прививок;
Луганская область - 29 случаев / 0 прививок;
Львовская область - 820 случаев / 100 прививок;
Николаевская область - 243 случая / 30 прививок;
Одесская область - 658 случаев / 40 прививок;
Полтавская область - 154 случая / 190 прививок;
Ровенская область - 139 случаев / 0 прививок;
Сумская область - 326 случаев / 30 прививок;
Тернопольская область - 390 случаев / 40 прививок;
Харьковская область - 664 случая / 230 прививок;
Херсонская область - 145 случаев / 140 прививок;
Хмельницкая область - 428 случаев / 70 прививок;
Черкасская область - 392 случая / 40 прививок;
Черновицкая область - 292 случая / 60 прививок;
Черниговская область - 147 случаев / 0 прививок.

По обновленному распределению на карантинные зоны самые строгие ограничения действуют в Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Ровенской, Черниговской, Черкасской, Черновицкой областях и в Киеве. На "оранжевом" уровне 11 регионов. Лишь Херсонская область остается "желтой". "Зеленых" регионов в Украине нет.

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Дата
29
марта

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