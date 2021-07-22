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четверг, 22 июля 2021 08:29

Коронавирус в Украине: где худшие показатели

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Коронавирус в Украине: где худшие показатели
Всего в Украине провели более 11,2 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 726 новых больных коронавирусом. Из них детей – 54, медработников – 22.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 246 656 человек. Умерли 52 790 пациентов, из них 21 – за последние сутки. Выздоровели 2 183 003 человека, за последние сутки – 501, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 43 267 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 20 724, ИФА – 7 749. Также сделали 14 794 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,2 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 246 случаев;
Винницкая область - 22 случая;
Волынская область - 1 случай;
Днепропетровская область - 13 случаев;
Донецкая область - 44 случая;
Житомирская область - 11 случаев;
Закарпатская область - 9 случаев;
Запорожская область - 34 случая;
Ивано-Франковская область - 14 случаев;
Киевская область - 9 случаев;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 31 случай;
Львовская область - 24 случая;
Николаевская область - 19 случаев;
Одесская область - 42 случая;
Полтавская область - 26 случаев;
Ровенская область - 5 случаев;
Сумская область - 37 случаев;
Тернопольская область - 6 случаев;
Харьковская область - 41 случай;
Херсонская область - 35 случаев;
Хмельницкая область - 9 случаев;
Черкасская область - 23 случая;
Черновицкая область - 7 случаев;
Черниговская область - 15 случаев.

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Миром ширится штамм коронавируса под названием Lambda, который впервые обнаружили в Перу. Мутацию начали фиксировать с декабря 2020 года. Заражение Lambda регистрируют все чаще и в новых регионах. В то же время появились подтвержденные данные о способности мутации влиять на признаки коронавируса.

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