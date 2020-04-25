Коронавирус в общежитии Запорожья: количество инфицированных увеличилось

В одном из общежитий Запорожской области обнаружили больных Covid-19. Фото: Депо

В общежитии Запорожья в Александровском районе по состоянию на вечер 25 апреля обнаружили 13 больных коронавирусом. Ранее сообщалось об 11 инфицированных.

25 марта на заседании специальной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций решили признать общежитие "инфицированным объектом" - его закрыли на карантин, у здания установили пост полиции, проводят дезинфекцию, сообщил городской голова Владимир Буряк.

Всего в общежитии проживает более 200 человек. Им всем провели тесты. Инфицированных госпитализировали в 7-ю городскую больницу. Установленных контактных лиц поместили в обсервацию в 8-ю больницу, остальных - ищут.

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"Первой заболела женщина, которую с симптомами госпитализировали в областную инфекционную больницу. После этого сразу же сделали ПЦР-тесты всем, кто живет с ней на одном этаже. Среди 36 человек обнаружили 12 больных, у которых не было никаких симптомов", - написал Буряк.

Напомним, 21 апреля стало известно о вспышке коронавирусной болезни COVID-19 в частном общежитии в городе Вишневое Киевской области. У 78 жителей общежития города Вишневое подтвердили коронавирус.