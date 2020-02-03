Коронавирус в Китае: когда Украина эвакуирует своих граждан

По состоянию на 2 февраля в Китае было зафиксировано более 14 тысяч случаев заражения коронавирусом. ФОТО: korrespondent.net

Эвакуацию из Китая граждан Украины планируют начать до конца текущей недели.

Сообщил об этом гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский на пресс-конференции в Киеве, сообщает Интерфакс.

"Точная дата пока не определена, об этом сегодня шла речь на совещании Мининфраструктуры. (...) На совещании правительства говорилось, что в течение недели. Совещание было в пятницу", — рассказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СНБО назвал количество украинцев в Китае – эвакуацию должен согласовать президент

По словам Скипальского, тест-системы для диагностики нового коронавируса поставлять планируют со следующей недели.

Количество умерших от коронавируса продолжает неуклонно расти. По состоянию на 1 февраля в Китае было зафиксировано 304 летальных исхода. Всего за два дня количество жертв эпидемии увеличилось до 350.