Коронавирус в Китае: когда Украина эвакуирует своих граждан

Эвакуацию из Китая граждан Украины планируют начать до конца текущей недели.
Сообщил об этом гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский на пресс-конференции в Киеве, сообщает Интерфакс.
"Точная дата пока не определена, об этом сегодня шла речь на совещании Мининфраструктуры. (...) На совещании правительства говорилось, что в течение недели. Совещание было в пятницу", — рассказал он.
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По словам Скипальского, тест-системы для диагностики нового коронавируса поставлять планируют со следующей недели.
Количество умерших от коронавируса продолжает неуклонно расти. По состоянию на 1 февраля в Китае было зафиксировано 304 летальных исхода. Всего за два дня количество жертв эпидемии увеличилось до 350.
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