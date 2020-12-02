Коронавирус: в Киевской области закрывают детские сады

В Киевской области из-за коронавируса временно закрыли 17 детских садов.
Причиной прекращения работы заведений стало выявление коронавируса у детей и работников. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.
"На Киевщине 17 детских садов временно прекратили свою работу из-за случаев выявления коронавируса в детей или работников", - сказано в сообщении.
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Как отмечается, лица, контактировавшие с больными, находятся на самоизоляции.
Министерство здравоохранения завершает разработку стратегии вакцинации от коронавируса. Она будет готова на следующей неделе.
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