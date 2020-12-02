Коронавирус: в Киевской области закрывают детские сады

В Киевской области из-за коронавируса закрывают детские сады. Фото: slovoidilo

В Киевской области из-за коронавируса временно закрыли 17 детских садов.

Причиной прекращения работы заведений стало выявление коронавируса у детей и работников. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

"На Киевщине 17 детских садов временно прекратили свою работу из-за случаев выявления коронавируса в детей или работников", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВОЗ рекомендовала носить маски на улице

Как отмечается, лица, контактировавшие с больными, находятся на самоизоляции.

Министерство здравоохранения завершает разработку стратегии вакцинации от коронавируса. Она будет готова на следующей неделе.