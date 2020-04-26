Коронавирус в Киево-Печерской лавре: заболели все священики

Общее количество больных в лавре составляет от 150 до 200 человек. Фото: Zik.ua

В Киево-Печерской лавре все священики, в том числе и настоятель, заразились коронавирусом.

Также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры. В общем от 150 до 200 человек. Об этом со ссылкой на главу информационно-просветительского управления Русской церкви в Украине митрополита Климента сообщает РБК.

Сейчас большинство священнослужителей идут на поправку, при этом трое из них умерли.

Киево-Печерская лавра с 5 апреля находится на карантине после обнаружения первых больных. 12 апреля в Александровскую больницу Киева с коронавирусом был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел. По словам Климента, митрополита Павла уже выписали из больницы и он здоров.

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Предложение России доставить так называемый "гуманитарный конвой" в Киево-Печерскую Лавру является частью спланированной спецоперации. Если власти Украины согласятся на эту провокацию, это будет предательством национальных интересов государства.