Коронавирус: в Херсонской области закрыли три населенных пункта

В Херсонской области на карантин закрыли три населенных пункта. Фото: Facebook

В Херсонской области из-за коронавируса на карантин закрыли три населенных пункта.

Температурный скрининг и общения с патрульными ожидает тех, кто решится выехать в направлении города Каховка, села Андреевка (Скадовский район), а также в село Гладковка (Голопристанский район). Об этом сообщает издание 0552.

"Жителям указанных населенных пунктов рекомендовано ограничить пребывание в общественных местах", - говорится в сообщении.

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За последние сутки в Украине зафиксировали 515 новых случаев заражения коронавируса. В целом количество заболевших приближается к 15 тысячам.