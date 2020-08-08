Коронавирус в армии: за сутки заразился 21 военнослужащий

На 8 августа насчитывают 301 случай заражения Covid-19 в ВСУ. Фото: pexels.com

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины заразился коронавирусом 21 военный.

В Военно-медицинском клиническом центре Западного региона, Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" и в военном госпитале Ровно находятся 6 военнослужащих. Имеют удовлетворительное состояние здоровья, сообщило Командование Медицинских сил ВСУ.

Дома на лечении находится еще 15 человек. Во всех легкое течение заболевания.

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На 8 августа насчитывают 301 случай заражения в ВСУ. С начала пандемии выздоровели 675 человек, умерли - 5.

На изоляции находится 789 военнослужащих. Из них 143 вернутся на службу ближайшие три дня.

В Украине за минувшие сутки подтвердили 1489 случаев заболевания Covid-19. Умерли 27 человек, 600 - выздоровели, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.