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суббота, 16 января 2021 00:02

Коронавирус унес жизни известного демографа из Украины

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Коронавирус унес жизни известного демографа из Украины
Демограф Анатолий Вишневский умер от коронавируса. Фото: Правмир

Выдающийся демограф и экономист Анатолий Вишневский скончался на 86-м году жизни из-за коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил в Фейсбуке коллега ушедшего Марк Толтс.

Анатолий Вишневский родился 1 апреля 1935 года в Харькове. Окончил экономический факультет Харьковского госуниверситета. Работал в Харьковском филиале института "Гипроград". В 1962—1966 годах учился в аспирантуре Научно-исследовательского и проектного института градостроительства Госстроя УССР (Киев). С 1967 года работал в Отделе демографии Института экономики АН УССР в Киеве, основанном академиком Михаилом Птухой.

В 1971 году переехал в Москву и начал работать в отделе демографии НИИ Центрального статуправления СССР. Руководил Центром демографии и экологии человека при Институте народнохозяйственного прогнозирования Академии наук. С 2007 года он работал в Высшей школе экономики, был членом ученого совета и заведовал Научно-учебной лабораторией социально-демографической политики в Институте демографии.

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Анатолий Вишневский — выдающийся демограф-теоретик, он одним из первых в СССР начал развивать концепции "демографической революции" и "демографической модернизации", доктор экономических наук, автор 300 публикаций.

Известен также и как писатель, получавший литературные награды – за романы "Перехваченные письма" (2001), "Жизнеописание Петра Степановича К." (2014).

По состоянию на 15 января инфицированных коронавирусом в Киеве увеличилось на 896 больных. Вчера болезнь диагностировали у 794 человек. В общем подтвержденных случаев заболевания - 121 082.

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