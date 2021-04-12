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Коронавирус Украине: как за выходные изменилась ситуация в регионах

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Коронавирус Украине: как за выходные изменилась ситуация в регионах
Коронавирус в Украине обнаружили более чем 1,8 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 7856 новых больных коронавирусом. Из них детей – 355, медработников – 119.

В общем коронавирус подхватили 1 861 105 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 12 апреля сообщает Минздрав.

Умерли 37 301 пациент, из них 287 – за последние сутки. Выздоровели 1 416 215 пациентов, за последние сутки – 5355.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590) областях, в Киеве (537) и Киевской области (477).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

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г. Киев – 537 случаев / 60 прививок;
Винницкая область – 159 случаев / 120 прививок;
Волынская область – 247 случаев / 10 прививок;
Днепропетровская область – 1112 случаев / 10 прививок;
Донецкая область – 327 случаев / 10 прививок;
Житомирская область – 349 случаев / 40 прививок;
Закарпатская – 62 случая / 10 прививок;
Запорожская область – 260 случаев / 70 прививок;
Ивано-Франковская область – 49 случаев / 66 прививок;
Киевская область – 477 случаев / 50 прививок;
Кировоградская область – 149 случаев / 10 прививок;
Луганская область – 43 случая / 30 прививок;
Львовская область – 590 случаев / 170 прививок;
Николаевская область – 303 случая / 0 прививок;
Одесская область – 443 случая / 90 прививок;
Полтавская область – 136 случаев / 0 прививок;
Ровенская область – 174 случая / 50 прививок;
Сумская область – 377 случаев / 10 прививок;
Тернопольская область – 315 случаев / 150 прививок;
Харьковская область – 595 случаев / 120 прививок;
Херсонская область – 195 случаев / 0 прививок;
Хмельницкая область – 149 случаев / 110 прививок;
Черкасская область – 385 случаев / 0 прививок;
Черновицкая область – 168 случаев / 20 прививок;
Черниговская область – 255 случаев / 10 прививок.

В Украине обновили карантинное зонирование. Нормы госпитализации пациентов с коронавирусом превышены в Киеве и 19 областях. В красной зоне оказались Киев и 11 областей - Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская.

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