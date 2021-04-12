Коронавирус Украине: как за выходные изменилась ситуация в регионах

Коронавирус в Украине обнаружили более чем 1,8 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 7856 новых больных коронавирусом. Из них детей – 355, медработников – 119.

В общем коронавирус подхватили 1 861 105 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 12 апреля сообщает Минздрав.

Умерли 37 301 пациент, из них 287 – за последние сутки. Выздоровели 1 416 215 пациентов, за последние сутки – 5355.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590) областях, в Киеве (537) и Киевской области (477).



Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ляшко рассказал, как победить пандемию за 3 недели

г. Киев – 537 случаев / 60 прививок;

Винницкая область – 159 случаев / 120 прививок;

Волынская область – 247 случаев / 10 прививок;

Днепропетровская область – 1112 случаев / 10 прививок;

Донецкая область – 327 случаев / 10 прививок;

Житомирская область – 349 случаев / 40 прививок;

Закарпатская – 62 случая / 10 прививок;

Запорожская область – 260 случаев / 70 прививок;

Ивано-Франковская область – 49 случаев / 66 прививок;

Киевская область – 477 случаев / 50 прививок;

Кировоградская область – 149 случаев / 10 прививок;

Луганская область – 43 случая / 30 прививок;

Львовская область – 590 случаев / 170 прививок;

Николаевская область – 303 случая / 0 прививок;

Одесская область – 443 случая / 90 прививок;

Полтавская область – 136 случаев / 0 прививок;

Ровенская область – 174 случая / 50 прививок;

Сумская область – 377 случаев / 10 прививок;

Тернопольская область – 315 случаев / 150 прививок;

Харьковская область – 595 случаев / 120 прививок;

Херсонская область – 195 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область – 149 случаев / 110 прививок;

Черкасская область – 385 случаев / 0 прививок;

Черновицкая область – 168 случаев / 20 прививок;

Черниговская область – 255 случаев / 10 прививок.

В Украине обновили карантинное зонирование. Нормы госпитализации пациентов с коронавирусом превышены в Киеве и 19 областях. В красной зоне оказались Киев и 11 областей - Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская.