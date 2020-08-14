Коронавирус свирепствует в украинской армии

За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировано 47 новых случаев заболевания. Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировано 47 новых случаев заболевания Covid-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 6 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, все они получают необходимое лечение.

Всего за время пандемии выздоровели 743 человека, летальных случаев - 6. Сейчас на изоляции находятся 732 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 дня - 182.

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В стране начинается вторая волна пандемии Covid-19. Подобная ситуация наблюдается в Европе, говорят в правительстве. Страна начинает готовить к приему больных дополнительные больницы.