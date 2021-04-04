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воскресенье, 04 апреля 2021 18:12

Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
10

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Медицинские работники оказывают помощь больному на входе в больницу, где лежат пациенты с коронавирусной болезнью COVID-19
Фото: РЕЙТЕРС / Глеб Гаранич
В Запорожском областном краеведческом музее провели выставку "Дринк Бейонд Тайм"
Народный депутат Петр Порошенко (в центре) во время заседания Верховной Рады Украины
В Запорожье показали спектакль "Варшавская мелодия"
В Международный день смеха представители Национального корпуса Украины провели под стенами офиса президента акцию "Пятая колонна - это не шутки"

Gazeta.ua предлагает события недели 29 марта - 4 апреля в фотографиях.

УКРАИНА

Автор: РЕЙТЕРС / Глеб Гаранич
  Медицинские работники оказывают помощь больному на входе в больницу, где лежат пациенты с коронавирусной болезнью COVID-19
Медицинские работники оказывают помощь больному на входе в больницу, где лежат пациенты с коронавирусной болезнью COVID-19

Медицинские работники оказывают помощь больному на входе в больницу, где лежат пациенты с коронавирусной болезнью COVID-19. В это время десятки машин скорой помощи непрерывно подвозят новых пациентов.
Киев, 30 марта 2021 г.

Автор: УКРИНФОРМ / Barcroft Media через Getty Images / Дмитрий Смолиенко
  В Запорожском областном краеведческом музее провели выставку "Дринк Бейонд Тайм"
В Запорожском областном краеведческом музее провели выставку "Дринк Бейонд Тайм"


В Запорожском областном краеведческом музее провели выставку "Дринк Бейонд Тайм". Посвятили истории пивоварения в регионе.
Запорожье, 31 марта 2021 г.

Автор: УНИАН / Александр Кузьмин
  Народный депутат Петр Порошенко (в центре) во время заседания Верховной Рады Украины
Народный депутат Петр Порошенко (в центре) во время заседания Верховной Рады Украины

Народный депутат Петр Порошенко (в центре) во время заседания Верховной Рады Украины.
Киев, 30 марта 2021 г.

Автор: УНИАН / Александр Прилепа
  В Запорожье показали спектакль "Варшавская мелодия"
В Запорожье показали спектакль "Варшавская мелодия"

В Запорожье показали спектакль "Варшавская мелодия". Роли играли герой Украины Ада Роговцева с дочерью Екатериной Степанковой, народный артист Анатолий Ященко, режиссер Ахтем Сеитаблаев.
Запорожье, 30 марта 2021 г.

Автор: УНИАН / Александр Синица
  В Международный день смеха представители Национального корпуса Украины провели под стенами офиса президента акцию "Пятая колонна - это не шутки"
В Международный день смеха представители Национального корпуса Украины провели под стенами офиса президента акцию "Пятая колонна - это не шутки"

В Международный день смеха представители Национального корпуса Украины провели под стенами офиса президента акцию "Пятая колонна - это не шутки".
Киев, 1 апреля 2021 г.

МИР

Автор: Getty Images / Борис Росслер
  Белые аисты спариваются в гнезде на высоте. В регионе живет одна из крупнейших колоний перелетных птиц
Белые аисты спариваются в гнезде на высоте. В регионе живет одна из крупнейших колоний перелетных птиц

Белые аисты спариваются в гнезде на высоте. В регионе живет одна из крупнейших колоний перелетных птиц.
Гессен, Германия, 29 марта 2021 г.

Автор: Getty Images / Эзра Акаян
  На спортивной арене в филиппинском городе Сан Хуане проверяют пожилых людей перед введением вакцины от коронавирусной болезни COVID-19
На спортивной арене в филиппинском городе Сан Хуане проверяют пожилых людей перед введением вакцины от коронавирусной болезни COVID-19

На спортивной арене в филиппинском городе Сан Хуане проверяют пожилых людей перед введением вакцины от коронавирусной болезни COVID-19. Правительство страны ввело жесткий карантин для 24 млн.жителив региона Манила и прилегающих к нему провинций, потому что врачи ежедневно регистрируют тысячи новых заражений. В стране подтвердили заболевание в 741 тыс. граждан.
Сан-Хуан, Филиппины, 30 марта 2021 г.

Автор: Getty Images для Sotheby's / Роберт Градили
  В Швейцарии показали одну из самых дорогих диадем, которая появилась в продаже в течение последних лет
В Швейцарии показали одну из самых дорогих диадем, которая появилась в продаже в течение последних лет

В Швейцарии показали одну из самых дорогих диадем, которая появилась в продаже в течение последних лет. Украшенная жемчугом и бриллиантами, сохраняется в королевской семье Италии в течение 150 лет. Ее планируют продать на аукционе "Сотбис" в Женеве 11 мая.
Женева, Швейцария, 31 марта 2021 г.

Автор: Soeren Stache через Getty Images
  Руководитель шоколадной фабрики "Гиммельфортер" Сильке Виенольд удаляет мягкой щеткой лишние части из шоколадного зайца
Руководитель шоколадной фабрики "Гиммельфортер" Сильке Виенольд удаляет мягкой щеткой лишние части из шоколадного зайца

Руководитель шоколадной фабрики "Гиммельфортер" Сильке Виенольд удаляет мягкой щеткой лишние части из шоколадного зайца. Предприятие производит более 700 наименований кондитерских изделий. На Пасху в ассортимент добавляют шоколадные яйца, кроликов, овец и другие фигуры из светлого или темного шоколада.
Бранденбург, Германия, 31 марта 2021 г.

Автор: Getty Images / Пьер Марко Такки
  Итальянка 10-летняя Фиаметта Мелис учит уроки на своем ноутбуке на горном пастбище
Итальянка 10-летняя Фиаметта Мелис учит уроки на своем ноутбуке на горном пастбище

Итальянка 10-летняя Фиаметта Мелис учит уроки на своем ноутбуке на горном пастбище. Начальную школу, которую посещала девочка, закрыли на карантин из коронавирусной болезни COVID-19. В это время ее отец Массимилиано пасет коз.
Самоклево, Италия, 31 марта 2021 г.

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04
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