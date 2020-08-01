Коронавирус: обновленные данные по Украине

С начала эпидемии в Украине Covid-19 подтвердили у 71 056 человек. Фото: facebook.com/moz.ukr

В Украине за последние сутки подтвердили 1172 случая коронавирусной болезни.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подтвердили у 71 056 человек. Умерли 1709 пациентов. За последние сутки имеем 16 летальных случаев.

39 308 человек преодолели болезнь, из них за последние сутки - 536.

Больше всего новых случаев во Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве, сообщает Минздрав.

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Ситуация в областях:

Винницкая область - 2766 случаев;

Волынская область - 3828 случаев;

Днепропетровская область - 1413 случаев;

Донецкая область - 889 случаев;

Житомирская область - 1896 случаев;

Закарпатская область - 5210 случаев;

Запорожская область - 800 случаев;

Ивано-Франковская область - 4680 случаев;

Кировоградская область - 704 случая;

г. Киев - 8342 случая;

Киевская область - 3787 случаев;

Львовская область - 9671 случай;

Луганская область - 127 случаев;

Николаевская область - 602 случая;

Одесская область - 3215 случаев;

Полтавская область - 446 случаев;

Ровенская область - 6111 случаев;

Сумская область - 509 случаев;

Тернопольская область - 3035 случаев;

Харьковская область - 3786 случаев;

Херсонская область - 227 случаев;

Хмельницкая область - 1163 случая;

Черновицкая область - 5964 случая;

Черкасская область - 942 случая;

Черниговская область - 843 случая.

С 1 августа изменились правила проведения адаптивного карантина в Украине. Разрешили ослаблять или усиливать не у областях, а в отдельных населенных пунктах в соответствии с ситуацией с заболеванием.