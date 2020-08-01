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суббота, 01 августа 2020 09:14

Коронавирус: обновленные данные по Украине

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Коронавирус: обновленные данные по Украине
С начала эпидемии в Украине Covid-19 подтвердили у 71 056 человек. Фото: facebook.com/moz.ukr

В Украине за последние сутки подтвердили 1172 случая коронавирусной болезни.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подтвердили у 71 056 человек. Умерли 1709 пациентов. За последние сутки имеем 16 летальных случаев.

39 308 человек преодолели болезнь, из них за последние сутки - 536.

Больше всего новых случаев во Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве, сообщает Минздрав.

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Ситуация в областях:

Винницкая область - 2766 случаев;
Волынская область - 3828 случаев;
Днепропетровская область - 1413 случаев;
Донецкая область - 889 случаев;
Житомирская область - 1896 случаев;
Закарпатская область - 5210 случаев;
Запорожская область - 800 случаев;
Ивано-Франковская область - 4680 случаев;
Кировоградская область - 704 случая;
г. Киев - 8342 случая;
Киевская область - 3787 случаев;
Львовская область - 9671 случай;
Луганская область - 127 случаев;
Николаевская область - 602 случая;
Одесская область - 3215 случаев;
Полтавская область - 446 случаев;
Ровенская область - 6111 случаев;
Сумская область - 509 случаев;
Тернопольская область - 3035 случаев;
Харьковская область - 3786 случаев;
Херсонская область - 227 случаев;
Хмельницкая область - 1163 случая;
Черновицкая область - 5964 случая;
Черкасская область - 942 случая;
Черниговская область - 843 случая.

С 1 августа изменились правила проведения адаптивного карантина в Украине. Разрешили ослаблять или усиливать не у областях, а в отдельных населенных пунктах в соответствии с ситуацией с заболеванием.

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