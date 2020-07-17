Коронавирус обнаружили у мужчины, который вернулся из Москвы

С начала эпидемии в Украине лабораторно подтвердили 56 455 случаев Covid-19. Фото: REUTERS

На Сумщине коронавирус подтвердили у 53-летнего мужчины, который вернулся из Москвы.

"Сумским лабораторным центром подтвержден случай заболевания короновирусной инфекцией жителя Шостки. Мужчина в начале июля вернулся из Москвы. В настоящее время находится на лечении в инфекционном отделении Шосткинськой ЦРБ. Проводится обследование контактных лиц", сообщил мэр Шостки Николай Нога в Facebook.

8 июля на Харьковщине стало известно, что от коронавируса умер мужчина, вернувшийся из Москвы.

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С начала эпидемии в Украине лабораторно подтвердили 56 455 случаев Covid-19. Из них 1445 человек умерли, 18 - за последние сутки. Выздоровели 28931, 800 пациентов - за последние сутки.