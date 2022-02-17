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четверг, 17 февраля 2022 08:23

Коронавирус не отступает - за сутки более 30 тыс. больных

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Коронавирус не отступает - за сутки более 30 тыс. больных
В сутки зафиксировали 33 330 новых подтвержденных случаев коронавируса. Фото: Reuters

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 33 330 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Среди новых больных 2837 детей и 961 медработник, сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировали за сутки 3284 человека. Умерло 259. Выздоровел 27 441 человек.

Вчера 66082 человека вакцинировали против Covid-19. Первую дозу получили 18504 человека, вторую – 28948. Дополнительную дозу получили 606 человек, бустерную дозу – 18024 человека.

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Всего за время пандемии в Украине заболело 4637260 человек. Произошло 103 824 летальных случая.

Ученые не уверены, что следующие штаммы коронавируса будут легче предыдущих. Новый вариант может быть более опасным и более смертельным.

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