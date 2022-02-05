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суббота, 05 февраля 2022 09:34

Коронавирус не отступает: сколько украинцев заболели за прошлые сутки

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Коронавирус не отступает: сколько украинцев заболели за прошлые сутки
Сообщили статистику заболевания коронавирусом за прошлые сутки. Фото: uanews

За прошлые сутки, 5 февраля, в Украине зафиксировали более 40 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

В больницы были госпитализированы 3 918 больных, летальных исходов – 185. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"42 533 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 февраля 2022 года. В частности, заболели 4 268 детей и 920 медработников", - говорится в сообщении.

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По состоянию на утро пятницы в мире диагностировали более 388,5 млн Covid-случаев. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Франции и США.

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05
февраля

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