Коронавирус наступает на Украину – за сутки более 40 тыс. случаев

Вчера зафиксировали 41229 новых подтвержденных случаев Covid-19. Фото: КГГА

10 февраля в Украине зафиксировали 41 229 новых подтвержденных случаев Covid-19.

Среди новых больных 3369 детей и 1247 медработников, говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

Госпитализировали 3936 человек. Произошло 236 летальных исходов. Выздоровело 20 850 человек.

72 255 вакцинировали в сутки. Первую дозу получили 20826 человек, вторую дозу 30641, дополнительную дозу получили 469 человек, бустерную дозу - 20319.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Covid-19 влияет на сердечно-сосудистую систему - исследование

Всего за время пандемии провели 30 997 467 прививок.

Украина сейчас на пике заболеваемости текущей волной коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге. Во время этой волны пандемии растет количество случаев заболевания, но не количество госпитализаций. Это уменьшает нагрузку на стационарную медицинскую помощь.