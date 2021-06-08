Коронавирус наседает на столицу. Что с другими регионами

За последние сутки в Украине обнаружили 1 602 новых больных коронавирусом. Из них детей – 95, медработников – 94.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 216 654 украинца. Умерли 51 333 пациента, из них 118 – за последние сутки. Выздоровели 2 101 722 человека, за последние сутки – 6 751, сообщает Минздрав.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 700 случаев;
Винницкая область - 24 случая;
Волынская область - 26 случаев;
Днепропетровская область - 60 случаев;
Донецкая область - 73 случая;
Житомирская область - 11 случаев;
Закарпатская область - 14 случаев;
Запорожская область - 92 случая;
Ивано-Франковская область - 12 случаев;
Киевская область - 79 случаев;
Кировоградская область - 5 случаев;
Луганская область - 24 случая;
Львовская область - 59 случаев;
Николаевская область - 65 случаев;
Одесская область - 27 случаев;
Полтавская область - 59 случаев;
Ровенская область - 55 случаев;
Сумская область - 18 случаев;
Тернопольская область - 14 случаев;
Харьковская область - 66 случаев;
Херсонская область - 15 случаев;
Хмельницкая область - 33 случая;
Черкасская область - 40 случаев;
Черновицкая область - 23 случая;
Черниговская область - 8 случаев.
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Гипотеза о том, что вспышка эпидемии коронавируса произошла из-за утечки из китайской лаборатории в Ухане, правдоподобна и заслуживает дальнейшего изучения, говорится в отчете национальной лаборатории правительства США.
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