Коронавирус наседает на столицу. Что с другими регионами

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 2,2 млн. пациентов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 1 602 новых больных коронавирусом. Из них детей – 95, медработников – 94.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 216 654 украинца. Умерли 51 333 пациента, из них 118 – за последние сутки. Выздоровели 2 101 722 человека, за последние сутки – 6 751, сообщает Минздрав.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 700 случаев;

Винницкая область - 24 случая;

Волынская область - 26 случаев;

Днепропетровская область - 60 случаев;

Донецкая область - 73 случая;

Житомирская область - 11 случаев;

Закарпатская область - 14 случаев;

Запорожская область - 92 случая;

Ивано-Франковская область - 12 случаев;

Киевская область - 79 случаев;

Кировоградская область - 5 случаев;

Луганская область - 24 случая;

Львовская область - 59 случаев;

Николаевская область - 65 случаев;

Одесская область - 27 случаев;

Полтавская область - 59 случаев;

Ровенская область - 55 случаев;

Сумская область - 18 случаев;

Тернопольская область - 14 случаев;

Харьковская область - 66 случаев;

Херсонская область - 15 случаев;

Хмельницкая область - 33 случая;

Черкасская область - 40 случаев;

Черновицкая область - 23 случая;

Черниговская область - 8 случаев.

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Гипотеза о том, что вспышка эпидемии коронавируса произошла из-за утечки из китайской лаборатории в Ухане, правдоподобна и заслуживает дальнейшего изучения, говорится в отчете национальной лаборатории правительства США.