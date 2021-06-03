Коронавирус наседает на Киев. Что с другими регионами

Коронавирус в Украине обнаружили более чем в 2,2 млн. пациентов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 2581 новый случай коронавируса. В частности, заболели 122 ребенка и 129 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 209 417 человек. Умерли 50 959 пациентов, из них 102 – за последние сутки. Выздоровели 2 072 091 человек, за последние сутки – 9519, сообщает Минздрав.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 529 случаев;

Винницкая область - 30 случаев;

Волынская область - 77 случаев;

Днепропетровская область - 177 случаев;

Донецкая область - 120 случаев;

Житомирская область - 79 случаев;

Закарпатская область - 48 случаев;

Запорожская область - 182 случая;

Ивано-Франковская область - 57 случаев;

Киевская область - 143 случая;

Кировоградская область - 30 случаев;

Луганская область - 48 случаев;

Львовская область - 154 случая;

Николаевская область - 65 случаев;

Одесская область - 50 случаев;

Полтавская область - 40 случаев;

Ровенская область - 110 случаев;

Сумская область - 78 случаев;

Тернопольская область - 51 случай;

Харьковская область - 134 случая;

Херсонская область - 92 случая;

Хмельницкая область - 79 случаев;

Черкасская область - 75 случаев;

Черновицкая область - 53 случая;

Черниговская область - 80 случаев.

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В дополнение к 60 млн доз вакцины AstraZeneca, которыми США решили поделиться с миром, администрация президента Джо Байдена приняла решение отправить в бедные страны не менее 20 млн доз вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.