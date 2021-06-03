Коронавирус наседает на Киев. Что с другими регионами

За последние сутки в Украине обнаружили 2581 новый случай коронавируса. В частности, заболели 122 ребенка и 129 медработников.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 209 417 человек. Умерли 50 959 пациентов, из них 102 – за последние сутки. Выздоровели 2 072 091 человек, за последние сутки – 9519, сообщает Минздрав.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 529 случаев;
Винницкая область - 30 случаев;
Волынская область - 77 случаев;
Днепропетровская область - 177 случаев;
Донецкая область - 120 случаев;
Житомирская область - 79 случаев;
Закарпатская область - 48 случаев;
Запорожская область - 182 случая;
Ивано-Франковская область - 57 случаев;
Киевская область - 143 случая;
Кировоградская область - 30 случаев;
Луганская область - 48 случаев;
Львовская область - 154 случая;
Николаевская область - 65 случаев;
Одесская область - 50 случаев;
Полтавская область - 40 случаев;
Ровенская область - 110 случаев;
Сумская область - 78 случаев;
Тернопольская область - 51 случай;
Харьковская область - 134 случая;
Херсонская область - 92 случая;
Хмельницкая область - 79 случаев;
Черкасская область - 75 случаев;
Черновицкая область - 53 случая;
Черниговская область - 80 случаев.
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В дополнение к 60 млн доз вакцины AstraZeneca, которыми США решили поделиться с миром, администрация президента Джо Байдена приняла решение отправить в бедные страны не менее 20 млн доз вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.
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