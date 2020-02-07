Коронавирус на лайнере с украинцами: пассажирам запрещают выходить из кают

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25 украинцев находятся на корабле у Японии, на котором произошла вспышка коронавируса.

61 человек на лайнере инфицирован. При этом ни один из украинцев не пострадал, передает ТСН.

Украинское МИД решает, эвакуировать ли на Родину украинский экипаж.

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Один из украинцев вышел на связь и сообщил, что сейчас на корабле карантин. Закрыли все пассажирские зоны. Передвигаться можно только команде в масках и перчатках. Паники на корабле нет. Пассажирам корабля доставляют еду непосредственно в каюты.

На круизном лайнере Diamond Princess увеличилось количество зараженных коронавирусом. Среди пострадавших есть пожилые люди. Всех больных госпитализировали в больницы префектуры Канагава.