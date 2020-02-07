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пятница, 07 февраля 2020 14:02

Коронавирус на лайнере с украинцами: пассажирам запрещают выходить из кают
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Фото: Reuters

25 украинцев находятся на корабле у Японии, на котором произошла вспышка коронавируса.

61 человек на лайнере инфицирован. При этом ни один из украинцев не пострадал, передает ТСН.

Украинское МИД решает, эвакуировать ли на Родину украинский экипаж.

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Один из украинцев вышел на связь и сообщил, что сейчас на корабле карантин. Закрыли все пассажирские зоны. Передвигаться можно только команде в масках и перчатках. Паники на корабле нет. Пассажирам корабля доставляют еду непосредственно в каюты.

На круизном лайнере Diamond Princess увеличилось количество зараженных коронавирусом. Среди пострадавших есть пожилые люди. Всех больных госпитализировали в больницы префектуры Канагава.

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Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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