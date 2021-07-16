Коронавирус мог выйти из лаборатории. Эту версию исключать еще рано - ВОЗ

ВОЗ прокомментировала версию об утечке вируса из лаборатории. Фото: Reuters

Сейчас преждевременно исключать связь происхождения пандемии Covid-19 и утечки коронавируса из лаборатории в китайском городе Ухань.

Организация "просит Китай быть прозрачным, открытым и сотрудничать, особенно в отношении первичных данных, которые мы просили предоставить в первые дни пандемии", заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, пишет AP.

Решение исключить теорию о том, что коронавирус может происходить с китайской государственной лаборатории в Ухане, было "преждевременным шагом".

"Я сам был лаборантом, я иммунолог, и я работал в лаборатории, и в лаборатории происходят несчастные случаи. Это обычное явление", - сказал Гебреесус.

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ВОЗ призывает правительства всех стран вакцинировать против коронавирусной инфекции 10% своего населения к концу сентября 2021, ведь высока вероятность появления глобального распространения новых более опасных штаммов вируса, которые будет еще сложнее контролировать.