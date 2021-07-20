Коронавирус больше всего бьет по Киеву: свежая статистика

Всего в Украине провели более 11,1 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 598 новых больных коронавирусом. Из них детей – 23, медработников – 13.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 245 275 человек. Умерли 52 756 пациентов, из них 25 – за последние сутки. Выздоровели 2 181 925 человек, за последние сутки – 540, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 42 411 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 21 459, ИФА – 8 387. Также сделали 12 565 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,1 млн ПЦР-тестирований.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 228 случаев;

Винницкая область - 9 случаев;

Волынская область - 4 случая;

Днепропетровская область - 32 случая;

Донецкая область - 48 случаев;

Житомирская область - 11 случаев;

Закарпатская область - 5 случаев;

Запорожская область - 14 случаев;

Ивано-Франковская область - 7 случаев;

Киевская область - 6 случаев;

Кировоградская область - 1 случай;

Луганская область - 35 случаев;

Львовская область - 20 случаев;

Николаевская область - 4 случая;

Одесская область - 35 случаев;

Полтавская область - 15 случаев;

Ровенская область - 3 случая;

Сумская область - 35 случаев;

Тернопольская область - 1 случай;

Харьковская область - 18 случаев;

Херсонская область - 30 случаев;

Хмельницкая область - 19 случаев;

Черкасская область - 13 случаев;

Черновицкая область - 4 случая;

Черниговская область - 1 случай.

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Штамм коронавируса Delta может стать причиной новой волны пандемии в странах от Индонезии в Россию. В богатых странах эпидемия снижается благодаря вакцинации. От штамма Delta лучше защищает китайская вакцина Coronavac, ведь она заставляет иммунитет человека запоминать всю структуру вируса. После Coronavac организм узнает Covid-19, даже если вирус мутирует.