Коронавирус больше всего бьет по Киеву: свежая статистика

За последние сутки в Украине выявили 598 новых больных коронавирусом. Из них детей – 23, медработников – 13.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 245 275 человек. Умерли 52 756 пациентов, из них 25 – за последние сутки. Выздоровели 2 181 925 человек, за последние сутки – 540, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 42 411 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 21 459, ИФА – 8 387. Также сделали 12 565 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,1 млн ПЦР-тестирований.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 228 случаев;
Винницкая область - 9 случаев;
Волынская область - 4 случая;
Днепропетровская область - 32 случая;
Донецкая область - 48 случаев;
Житомирская область - 11 случаев;
Закарпатская область - 5 случаев;
Запорожская область - 14 случаев;
Ивано-Франковская область - 7 случаев;
Киевская область - 6 случаев;
Кировоградская область - 1 случай;
Луганская область - 35 случаев;
Львовская область - 20 случаев;
Николаевская область - 4 случая;
Одесская область - 35 случаев;
Полтавская область - 15 случаев;
Ровенская область - 3 случая;
Сумская область - 35 случаев;
Тернопольская область - 1 случай;
Харьковская область - 18 случаев;
Херсонская область - 30 случаев;
Хмельницкая область - 19 случаев;
Черкасская область - 13 случаев;
Черновицкая область - 4 случая;
Черниговская область - 1 случай.
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Штамм коронавируса Delta может стать причиной новой волны пандемии в странах от Индонезии в Россию. В богатых странах эпидемия снижается благодаря вакцинации. От штамма Delta лучше защищает китайская вакцина Coronavac, ведь она заставляет иммунитет человека запоминать всю структуру вируса. После Coronavac организм узнает Covid-19, даже если вирус мутирует.
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