Коронавирус атакует Украину: обновленная статистика

 
Ексклюзивы
1/5
Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю
Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю
Просмотров: 414
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
Просмотров: 792
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
Просмотров: 189
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
Просмотров: 792
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Просмотров: 675
Что не так с соцопросом об "одном народе" с россиянами: объясняет эксперт
Что не так с соцопросом об "одном народе" с россиянами: объясняет эксперт
Просмотров: 549
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
Просмотров: 486
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Просмотров: 162
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 1305
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Просмотров: 468
Фото
Все фото
10
4
24
8
9
Четверг в фотографиях: Ван Гог поднимается над Канадой, поезд протаранил грузовик и горящая Турция
Четверг в фотографиях: Ван Гог поднимается над Канадой, поезд протаранил грузовик и горящая Турция
Полицейские гоняли по аэропорту на мотоциклах. Показали видео
Полицейские гоняли по аэропорту на мотоциклах. Показали видео
&quot;Здесь вакцинируют по-человечески&quot; - как в Черкассах прививают от Covid-19
"Здесь вакцинируют по-человечески" - как в Черкассах прививают от Covid-19
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Именины 29 июля - у кого сегодня особый день
Именины 29 июля - у кого сегодня особый день
Видео
Все видео
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
"Пошел за бабки убивать". Днепрянин напал на армейца, его заставили извиниться
"Пошел за бабки убивать". Днепрянин напал на армейца, его заставили извиниться
Телесные повреждения и разбитое стекло: неадекват с лопатой "извинился" за детское хулиганство
Телесные повреждения и разбитое стекло: неадекват с лопатой "извинился" за детское хулиганство
"Велком ту Юкрейн! Въезд разрешаю, но в сопровождении полиции" - россиянин дал взятку пограничнику
"Велком ту Юкрейн! Въезд разрешаю, но в сопровождении полиции" - россиянин дал взятку пограничнику
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
Интервью
1/5
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 1314
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1692
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1764
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1287
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 486
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2021
Просмотров: 414
Одна гривня і 70 копійок
Дорогою додому завжди заходжу в супермаркет поряд із черкаською квартирою. У спеку купую холодний чай. На нього мене підсадила ще мати. У магазині ...
пятница, 30 июля 2021 08:46

Коронавирус атакует Украину: обновленная статистика

  Комментировать
Коронавирус атакует Украину: обновленная статистика
В Украине провели более 11,3 млн ПЦР-тестов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 962 новых больных коронавирусом. Из них детей – 51, медработников – 49.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 251 869 человек. Умерли 52 930 пациентов, из них 14 – за последние сутки. Выздоровели 2 186 353 человека, за последние сутки – 504, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 41 328 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 19 397, ИФА – 7997. Также сделали 13 934 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,3 млн ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 233 случая;
Винницкая область - 27 случаев;
Волынская область - 14 случаев;
Днепропетровская область - 64 случая;
Донецкая область - 69 случаев;
Житомирская область - 29 случаев;
Закарпатская область - 18 случаев;
Запорожская область - 44 случая;
Ивано-Франковская область -16 случаев;
Киевская область - 31 случай;
Кировоградская область - 9 случаев;
Луганская область - 32 случая;
Львовская область - 51 случай;
Николаевская область - 20 случаев;
Одесская область - 83 случая;
Полтавская область - 17 случаев;
Ровенская область - 6 случаев;
Сумская область - 27 случаев;
Тернопольская область - 8 случаев;
Харьковская область - 72 случая;
Херсонская область - 28 случаев;
Хмельницкая область - 16 случаев;
Черкасская область - 23 случая;
Черновицкая область - 18 случаев;
Черниговская область - 7 случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У вакцинированных обнаружили уникальные симптомы Covid-19

Украина ужесточает правила въезда из-за роста случаев инфицирования штаммом коронавируса Delta. Новые требования будут касаться не только иностранцев, но и украинцев. Министерство здравоохранения планирует также ввести Covid-пропуска для посещения общественных мест внутри страны. Схему QR-кодов создадут для вакцинированных от коронавируса, тех, кто переболел или имеет отрицательный тест на коронавирус.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус атакует Украину: обновленная статистика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

В Праге создали Украинскую военную организацию

Сегодня годовщина освобождения Авдеевки - как из города выбили оккупантов

Самое читаемое
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
 Просмотров: 14014
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
 Просмотров: 11709
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки Просмотров: 6696
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
3
 Просмотров: 6552
Кем был человек, который первым в Украине умер от штамма Delta
Кем был человек, который первым в Украине умер от штамма Delta Просмотров: 3780
Общество
Астролог рассказала, чем удивит предпоследний день месяца
Астролог рассказала, чем удивит предпоследний день месяца
 Просмотров: 72
"Я постараюсь выжить. Берегите себя и Украиночку" - 66-летняя политзаключенная Кремля просит Сенцова о помощи
"Я постараюсь выжить. Берегите себя и Украиночку" - 66-летняя политзаключенная Кремля просит Сенцова о помощи Просмотров: 279
Поезд столкнулся с трейлером. Пассажирские рейсы опаздывают на 1-3 ч.
Поезд столкнулся с трейлером. Пассажирские рейсы опаздывают на 1-3 ч. Просмотров: 414
Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю
Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю
 Просмотров: 414
Гороскоп на 30 июля: кому звезды предсказывают богатую и сладкую жизнь
Гороскоп на 30 июля: кому звезды предсказывают богатую и сладкую жизнь
 Просмотров: 1161
Больше всего комментируют
15
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт
5
Зеленский и Байден будут говорить на повышенных тонах - Арахамия
4
Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию
3
"Государственник? Гопник с райончика" - сети возмутил Арахамия
2
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Голосов: 56829
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть