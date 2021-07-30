Коронавирус атакует Украину: обновленная статистика

За последние сутки в Украине обнаружили 962 новых больных коронавирусом. Из них детей – 51, медработников – 49.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 251 869 человек. Умерли 52 930 пациентов, из них 14 – за последние сутки. Выздоровели 2 186 353 человека, за последние сутки – 504, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 41 328 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 19 397, ИФА – 7997. Также сделали 13 934 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,3 млн ПЦР-тестов.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 233 случая;
Винницкая область - 27 случаев;
Волынская область - 14 случаев;
Днепропетровская область - 64 случая;
Донецкая область - 69 случаев;
Житомирская область - 29 случаев;
Закарпатская область - 18 случаев;
Запорожская область - 44 случая;
Ивано-Франковская область -16 случаев;
Киевская область - 31 случай;
Кировоградская область - 9 случаев;
Луганская область - 32 случая;
Львовская область - 51 случай;
Николаевская область - 20 случаев;
Одесская область - 83 случая;
Полтавская область - 17 случаев;
Ровенская область - 6 случаев;
Сумская область - 27 случаев;
Тернопольская область - 8 случаев;
Харьковская область - 72 случая;
Херсонская область - 28 случаев;
Хмельницкая область - 16 случаев;
Черкасская область - 23 случая;
Черновицкая область - 18 случаев;
Черниговская область - 7 случаев.
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Украина ужесточает правила въезда из-за роста случаев инфицирования штаммом коронавируса Delta. Новые требования будут касаться не только иностранцев, но и украинцев. Министерство здравоохранения планирует также ввести Covid-пропуска для посещения общественных мест внутри страны. Схему QR-кодов создадут для вакцинированных от коронавируса, тех, кто переболел или имеет отрицательный тест на коронавирус.
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