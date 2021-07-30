Коронавирус атакует Украину: обновленная статистика

В Украине провели более 11,3 млн ПЦР-тестов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 962 новых больных коронавирусом. Из них детей – 51, медработников – 49.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 251 869 человек. Умерли 52 930 пациентов, из них 14 – за последние сутки. Выздоровели 2 186 353 человека, за последние сутки – 504, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 41 328 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 19 397, ИФА – 7997. Также сделали 13 934 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,3 млн ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 233 случая;

Винницкая область - 27 случаев;

Волынская область - 14 случаев;

Днепропетровская область - 64 случая;

Донецкая область - 69 случаев;

Житомирская область - 29 случаев;

Закарпатская область - 18 случаев;

Запорожская область - 44 случая;

Ивано-Франковская область -16 случаев;

Киевская область - 31 случай;

Кировоградская область - 9 случаев;

Луганская область - 32 случая;

Львовская область - 51 случай;

Николаевская область - 20 случаев;

Одесская область - 83 случая;

Полтавская область - 17 случаев;

Ровенская область - 6 случаев;

Сумская область - 27 случаев;

Тернопольская область - 8 случаев;

Харьковская область - 72 случая;

Херсонская область - 28 случаев;

Хмельницкая область - 16 случаев;

Черкасская область - 23 случая;

Черновицкая область - 18 случаев;

Черниговская область - 7 случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У вакцинированных обнаружили уникальные симптомы Covid-19

Украина ужесточает правила въезда из-за роста случаев инфицирования штаммом коронавируса Delta. Новые требования будут касаться не только иностранцев, но и украинцев. Министерство здравоохранения планирует также ввести Covid-пропуска для посещения общественных мест внутри страны. Схему QR-кодов создадут для вакцинированных от коронавируса, тех, кто переболел или имеет отрицательный тест на коронавирус.