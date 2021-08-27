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пятница, 27 августа 2021 08:50

Коронавирус атакует с новой силой: свежая статистика

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Коронавирус атакует с новой силой: свежая статистика
Всего в Украине провели более 11,9 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 2032 новых больных коронавирусом. Из них детей – 127, медработников – 46.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 280 203 человека. Умерли 53 632 пациента, из них 66 – за последние сутки. Выздоровели 2 204 682 человека, за последние сутки – 1253, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 53 486 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 23 049, ИФА – 7219. Также сделали 23 218 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,9 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 262 случая;

Винницкая область - 58 случаев;

Волынская область - 26 случаев;

Днепропетровская область - 98 случаев;

Донецкая область - 127 случаев;

Житомирская область - 55 случаев;

Закарпатская область - 14 случаев;

Запорожская область - 72 случая;

Ивано-Франковская область - 88 случаев;

Киевская область - 64 случая;

Кировоградская область - 13 случаев;

Луганская область - 94 случая;

Львовская область - 88 случаев;

Николаевская область - 27 случаев;

Одесская область - 111 случаев;

Полтавская область - 51 случай;

Ровенская область - 47 случаев;

Сумская область - 61 случай;

Тернопольская область - 70 случаев;

Харьковская область - 195 случаев;

Херсонская область - 124 случаев;

Хмельницкая область - 99 случаев;

Черкасская область - 45 случаев;

Черновицкая область - 123 случая;

Черниговская область - 20 случаев.

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Украина получила от Польши 650 тыс. доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Их уже распределили по регионам. В августе-сентябре страна получит еще 6,5 млн доз вакцин. Также Польша передала Украине средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и кардиомониторы. Их в ближайшее время доставят в украинские больницы.

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