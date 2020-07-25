Корабли НАТО вошли в порт Одессы: фото

Сегодня, в субботу, 25 июля, в порт Одессы зашли корабли постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и Постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2).

Визит состоялся в соответствии с Планом мероприятий международного сотрудничества Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

"Среди иностранных военных кораблей, которые пришли, фрегаты Королевских ВМС Испании" Alvaro De Bazan ", МС Румынии" REGINA MARIA "и ВМС Турецкой Республики" Yildirim ". В этом году, группа SNMG2 вошла в состав участников украинского-американских учений "Си Бриз - 2020", направленного на выполнение общих задач по содействию безопасности в Черноморском регионе ", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в связи с предотвращением распространения острой респираторной инфекции коронавируса, посещения жителями и гостями города корабелов не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что в Черное море вошли корабли постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и Постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2). Именно они примут участие в региональных учениях, организованных флотами Болгарии и Украины. Группа SNMG2 прибыла в Черное море 9 июля и состоит из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре с ВМС Испании, с испанским фрегатом Alvaro de Bazan (F-101) в качестве флагмана.