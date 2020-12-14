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понедельник, 14 декабря 2020 23:03

Копы устроили целую операцию по задержанию вооруженного мужчины

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Копы устроили целую операцию по задержанию вооруженного мужчины
Хозяин дома встретил медиков с ружьем в руках. Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области мужчина угрожал ружьем медикам и открыл стрельбу по полицейским.

По его задержания ушло несколько часов. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

"Ситуация возникла в селе Богдановка Деражнянского района. 39-летний мужчина имел проблемы со здоровьем и во время очередного обострения его мать вызвала домой бригаду "скорой". Когда медики приехали, мужчина встретил их с ружьем в руках. Врачи позвонили в полицию и пошли", - рассказали правоохранители.

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К дому прибыли бойцы КОРДа и полицейские. Они около трех часов пытались задержать вооруженного хозяина дома, который бегал по периметру домохозяйства и около 20 раз выстрелил в их сторону.

Злоумышленника задержали штурмом. В результате операции никто не пострадал.

Мужчине грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

На Львовщине в Николаеве местный житель открыл стрельбу по своему знакомому. В результате мужчина получил ранение ноги.

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