Контрактники страны-оккупанта отказываются ехать в Украину

Российские военные не хотят воевать. Фото: ТСН

Российские контрактники устроили бунт и отказались ехать воевать с Украиной.

В Белгороде около 5 тысяч контрактников, которые спешно собирались для отправки в Украину, отказались ехать воевать за Путина на территории нашего государства, сообщает Обозреватель.

Чиновники оккупационной армии реально шокированы профессионализмом Вооруженных Сил Украины и теми огромными потерями в технике и живой силе, которые украинские воины уже нанесли ВС РФ и другим силовым подразделениям, которые Россия отправила в Украину.

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Формально они аргументируют, что это не предусмотрено в их контрактах.

"Советуем последовать примеру контрактников из Белгорода и военнослужащим из других регионов РФ", призывает издание и весь украинский народ.

Командир украинского корабля передал сообщения на трех языках по каналу связи и безопасности международной морской частоты. "Внимание всем судам! Российские военные корабли совершают террористические действия", - объявил он.