Консул действовал законно - посол Венгрии прокомментировал паспортный конфликт

Посол Венгрии Эрно Кешкень прокомментировал паспортный скандал на Закарпатье Фото: Украинские Новости

Консул Венгрии, который выдавал паспорта украинцам в Береговском консульстве на Закарпатье, делал все согласно закодавства своей страны.

Об этом заявил посол Венгерской Республики в Украине Эрно Кешкень, передает "Обозреватель". Он уточнил, что Венгрия выдает свое гражданство не только жителям Украины.

"Неважно, где живет этот человек, хоть в любой точке мира. Если он имеет право просить гражданство по нашему закону, тогда мы, конечно же, готовы дать гражданство таким людям. Я бы хотел повторить нашу позицию по этому поводу, что консул, который выдавал паспорта в Береговском консульстве, по нашему законодательству делал все полностью законно", - сказал Эрно Кешкень.

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Венгерский посол прокомментировал позицию МИД Украины, что, согласно международных протоколов, консул в Берегово не имел права нарушать украинские законы и выдавать закарпатцам второй паспорт.

"Я думаю, что вопрос двойного гражданства – Это такой уникальный вопрос. Потому что даже украинские законы неоднозначно формулируют это, не говоря о том, что многие политики имеют двойное или тройное гражданство в Верховной Раде. Это не секрет. Если не ошибаюсь, даже в правительстве есть такие люди".

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегове Закарпатской области "персоной нон грата" (нежелательным лицом) и отметила, что тот должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт, со своей стороны, заявил о высылке украинского консула.