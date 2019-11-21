Конкурс на должность главы Госкино: единственная кандидатка не прошла собеседование

Синькевич провалила собеседование на должность главы Госкино. Фото: Lb.ua

Генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич не прошла конкурс на должность главы Госкино.

Синькевич по результатам нескольких этапов конкурсного отбора осталась единственным кандидатом на эту должность, однако сегодня на собеседовании она показалась комиссии не достаточно компетентной. Об этом написала журналистка Татьяна Власова в Facebook.

"Юлия Синькевич работает в киноиндустрии более десяти лет. Она генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, соучредитель и член Наблюдательного совета Украинской киноакадемии, член Европейской киноакадемии, продюсер нескольких фильмов. Ее хорошо знают в международной киноиндустрии. Она имеет огромную поддержку украинского киносообщества", - отметила Власова.

По ее словам, Синькевич была лучшим претиндентом на должность главы Госкино.

"Не было, нет и не будет лучшего кандидата на эту должность, и об этом скажет каждый, кто имеет хотя бы какое-то отношение к украинской киноиндустрии. Одним из своих ключевых задач на посту председателя Госкино Юлия Синькевич называла разработку и поддержку бренда украинского кино", - добавила Власова.

Юлия Синькевич также прокомментировала поражение в конкурсе.

"Конкурс на должность председателя Госкино Украины - Раунд IV - финал и game over. Я не прохожу дальше. С днем ​​достоинства всех!" - отметила она.

Во время собеседования Синькевич получила по одной из компетенций 0.5 баллов. По правилам комиссии, если кандидат по одному из пунктов получает 0.5 и меньше, в следующий тур он не проходит.

Юлия Синькевич - генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, член наблюдательного совета и соучредитель Украинской киноакадемии, член Европейской киноакадемии, Национального союза кинематографистов Украины и Украинского оскаровского комитета.