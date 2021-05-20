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четверг, 20 мая 2021 10:53

Кондуктор устроил себе дискотеку в салоне транспорта

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Кондуктор устроил себе дискотеку в салоне транспорта
Мужчина под громкую музыку танцевал в пустом салоне. Фото: vitatv.com.ua

В Днепре кондуктор общественного транспорта устроил зажигательные танцы в конце рабочего дня.

Мужчина под громкую музыку танцевал в пустом салоне. Видео появилось на Telegram-канале "Днепр Оперативный".

Свет постоянно мигает в салоне и предоставляет происходящему, еще большее сходство с настоящей дискотекой.

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"Конец рабочей смены у работника городского транспорта", - написали авторы видео.

В Черновцах пассажиры троллейбуса сняли видео как, водитель отогревала троллейбус факелом, ибо он не ехал. На кадрах видно, как женщина необычным способом ремонтирует транспорт. Он начал издавать странные звуки. Женщина остановила посреди маршрута, заподозрила, что двигатель замерз. Решила его прогреть. Зажгла ткань и начала махать у двигателя.

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