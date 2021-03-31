"Концентрационные лагеря на Донбассе" – о чем говорить на переговорах

Константин Батозский: "ОБСЕ должна узнать о концентрационных лагерях и репрессиях на Донбассе". Фото: Gazeta.ua

Россия привлекает представителей оккупированных территорий, чтобы затянуть переговорный процесс. Наша делегация также должна привлекать людей, пострадавших от оккупации. Об этом Gazeta.ua сказал политолог Константин Батозский, комментируя то, что ОБСЕ наделило статусом участников Трехсторонней контактной группы "представителей ОРДЛО" с российскими паспортами.

"Люди, которые являются гражданами РФ, но проживают на оккупированной территории, использовали квоту России, чтобы присутствовать на переговорах, – говорит он. – И ОБСЕ не увидела в этом ничего особенного, поскольку они выступают как часть российской делегации. Это манипуляция процедурами для затягивания переговорного процесса. Конечно, это делается по инициативе России. Она заинтересована в том, чтобы заставить Украину вести прямой диалог с представителями оккупированных территорий и признать эти квазиобразования политическими субъектами. Но мы их никогда не признаем.

Наша делегация отказалась вести дальше переговоры, если на них будут присутствовать эти люди. Она имеет полное право выражать свой протест. Этот инцидент дает нам возможность продемонстрировать всему миру российские манипуляции с оккупированными территориями: когда мы просим прекратить огонь или отдать пленных – Россия говорит, что не может влиять на представителей псевдореспублик, а если надо предоставить субъектность людям из оккупационной администрации – она говорит: смотрите вот представители народа Донбасса, с которыми Украина должна договариваться.

ОБСЕ – большая бюрократическая структура. Ее цель – достижение договоренностей. Это не арбитр и не суд – это мониторинговая организация, помогающая сторонам достичь результатов. Мы должны этим пользоваться – ввести в состав нашей делегации еще больше людей, особенно тех, кто побывал в плену. Чтобы ОБСЕ узнала от них о том, что происходит на Донбассе, о концентрационных лагерях и репрессиях".

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Эти действия не угрожают срывом переговорного процесса, считает политолог.

"Переговорный процесс уже превратился в клей, в котором увязли все инициативы. Он в глубоком кризисе, поэтому вряд ли введение каких-то отдельных лиц сдвинется его с мертвой точки. Всем уже понятно, что Россия использует этот процесс как инструмент продолжения войны" – заключает Константин Батозский.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала на переговоры лидеров Франции, Германии и России. Никакие решения об Украине не могут принимать без Украины.