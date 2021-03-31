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В Зеленского отреагировали на переговоры лидеров Франции, Германии и России

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В Зеленского отреагировали на переговоры лидеров Франции, Германии и России
Юлия Мендель отметила, что Украина продолжает переговоры со всеми странами нормандского формата. Фото: Униан

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала на переговоры лидеров Франции, Германии и России. Никакие решения об Украине не могут принимать без Украины.

Об этом она заявила в комментарии "Радио Свободе".

"Лидеры других стран могут вспоминать и выражать позиции по ситуации в том или ином регионе, в той или иной стране. Лидеры Франции, Германии и РФ обсуждали широкую повестку дня. Вспомнили и ситуацию на Донбассе. Офис президента считает, что было бы странно, если бы война в Донбассе выпала из международной повестки дня, тем более в переговорах, где принимает участие российская сторона", - сказала Мендель.

Украина продолжает переговоры со всеми странами "нормандского формата" на разных уровнях, подчеркнула она.

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"У Киева сложились теплые отношения как с Берлином, так и с Парижем. Евросоюз зарекомендовал себя как надежный партнер для Украины. Он упорно поддерживает санкции против России за вторжение на Донбасс и за оккупацию Крыма. Мы будем использовать все возможности и площадки для продвижения к миру, что является нашей безоговорочной ценностью", - отметила пресс-секретарь Зеленского.

30 марта канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрона и президент России Владимир Путин приняли участие в видеоконференции.

Лидеры Германии и Франции призвали российского президента взять на себя обязательства по стабилизации перемирия на Донбассе.

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Дата
31
марта

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