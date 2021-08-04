Кому звезды предсказывают беременность - астролог

Ранее ложитесь спать. Не засиживайтесь допоздна с телефоном в руках. Фото: pixabay.com

5 августа лучше перенести визит к стоматологу. Лечение будет неудачным. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Время выводить шлаки из организма, - говорит астролог. - Исключите из рациона кетчупы, колбасы и алкоголь. Простуда пройдет с осложнением. Закаляйте свой организм. Дома ходите босиком, делайте массаж стопы. Достаточно увлекаться тонизирующими напитками. Организм отреагирует на это бессонницей. Ранее ложитесь спать. Не засиживайтесь допоздна с телефоном в руках. Звезды предсказывают беременность Стрельцам и Козерогам".

Овен

В первой половине дня может повториться приступ головной боли. Имейте обезболивающие. Вечером состояние здоровья стабилизируется.

Телец

Остерегайтесь бытового травматизма. Ранения будут сопровождаться сильным кровотечением. Нельзя сдавать донорскую кровь.

Близнецы

Блюда с перцем и чесноком могут вызвать раздражение слизистой желудка. Будет беспокоить изжога. Перейдите на диетическое питание.

Рак

Дальние пешие переходы противопоказаны вам. Ноги будут быстро устанут. Стимулируйте отток крови из вен в конце дня.

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Лев

Неудачный для оплодотворения день. Эндокринная система может давать сбои в работе. Обследование репродуктивных органов отложите до новой рабочей недели.

Дева

Упражнения на восстановление стройности тела дадут хороший эффект. Посетите тренажерный зал. Не ешьте поздно вечером. Пейте натуральные соки.

Весы

Больные простудой или гриппом пока не будут чувствовать облегчение. Займитесь лечением насморка. Не провоцируйте заболевания гайморитом.

Скорпион

Избегайте чрезмерной нагрузки на спину. Есть риск повторного смещения дисков позвоночника. Следите за удобным положением спины во время работы.

Стрелец

Начните новый курс обновления кожи лица. Обратитесь за консультацией к косметологу. Делать косметические операции нельзя.

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Козерог

Сохраняется опасность заболевания легочные болезни. Начните день с дыхательной гимнастики. Остерегайтесь переохлаждения.

Водолей

Время заняться лечением кариеса. Здоровым людям следует провести профилактические мероприятия для предотвращения разрушения зубов.

Рыбы

В случае необходимости приема антибиотиков поддержите работу печени. Откажитесь от употребления алкогольных напитков.

Астролог дала прогноз на август и назвала знаки, которым будет везти во всем.