Кому звезды обещают перемены к лучшему - астрологиня поразила прогнозом

Будет надоедать сонливость. Начнут беспокоить мысли о будущем. Фото: pixabay.com

31 марта не экономьте на своем желудке. Недоедание может спровоцировать изжогу и язву. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Нарушается кровоснабжение головного мозга, - говорит астрологиня. - Будет надоедать сонливость. Начнут беспокоить мысли о будущем. Не изнуряйте себя домыслами и волнениями. Львам, Весам, Водолеям и Козерогам звезды обещают перемены к лучшему. Используйте перчатки во время уборки в доме. Берегите руки от пересыхания".

Овен

Восхищаться нетрадиционными методами лечения не следует. Ваш организм может неадекватно отреагировать на подобные эксперименты.

Телец

Повышается внутричерепное давление. Может возникать носовое кровотечение. Будут беспокоить головные боли.

Близнецы

Не допускайте случайных половых связей. Не одевайте чужую обувь. Избегайте заражения грибковой инфекцией.

Рак

Напомнят о себе энтериты и колиты. Обратитесь за советом к врачу. Здоровым желательно отказаться от блюд, которые раздражают слизистую кишечника.

Лев

Вы будете реагировать на изменение погодных условий. Может ощущаться сонливость в течение дня. Чередуйте умственный и физический труд.

Дева

Возможно обострение конъюнктивита. Избегайте попадания различного вида загрязнения на слизистую глаза.

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Весы

Есть опасность сердечных приступов. Не беспокойтесь чрезмерно о каждой мелочи. Гипертоникам следует иметь при себе лекарства.

Скорпион

Вы не будете успевать за ночь хорошо отдохнуть. Ложитесь спать раньше обычного времени. Хорошо проветривайте комнату перед сном.

Стрелец

Больным геморроем следует позаботиться о себе. Усиливается кровотечение. Избегайте появлению запоров.

Козерог

Ухудшается самочувствие женщин климактерического возраста. Будет ощущаться нехватка кислорода в помещении. Не задерживайтесь на работе допоздна.

Водолей

Позаботьтесь о своей фигуре. Отдайте предпочтение низкокалорийным блюдам. Начните борьбу с лишним весом.

Рыбы

Следите за своевременным опорожнением мочевого пузыря. Не купайтесь в прохладных водоемах. Не провоцируйте обострения цистита.

31 марта сведите к минимуму денежные операции. Не обращайтесь к услугам сервисных служб. Астрологиня объяснила, чем осчастливит марта напоследок.